На Луганщине россияне давят на юг от Невского, подтягивая туда резервы - Лысогор

Оккупанты давят к югу от Невского, вблизи Тернов в Донецкой области. Захватчики вынуждены подтягивать туда резервы вместе со всей имеющейся линейкой вооружения и техники. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Противник давит на юг от Невского - вблизи Тернов на Донетчине. Находясь в обороне, наши военные прилагают максимальные усилия, чтобы сточить наступательный потенциал россиян. Наносят оккупантам значительные потери. Захватчики вынуждены подтягивать туда резервы вместе со всей имеющейся линейкой вооружения и техники, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что при малейшей возможности враг пользуется преимуществом в воздухе. Под огнем минометов и артиллерии оказались Невское и Белогоровка.

Дополнение

В так называемом "избиркоме ЛНР" приняли решение, согласно которому лицо может оформить голосование дома даже в день выборов - 17 марта до 12:00. До этого времени оно должно успеть подать соответствующее заявление. Его можно принести и лично, а затем, до конца дня, проголосовать дома. Так будет удобнее всем.

Также Лысогор отметил, что непогода не обошла и Северодонецк. Там, как и в других городах так называемой "лнр", наблюдаются значительные перебои с электроснабжением. Свет и без того был не у всех. А зимой, из-за пользования электроприборами, его выбивало и у счастливцев.

Сейчас в новых районах его нет во многих. Решения по ремонту ждут от оккупационных властей, еще начиная с 13 февраля.

Напомним

На оккупированной территории Луганщины идет агитация за единого кандидата, которого поддерживает страна-оккупант, ускоряется паспортизация, но если некоторые люди не поменяли паспорта, - разрешили голосовать с украинскими паспортами.