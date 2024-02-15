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На Луганщине россияне давят на юг от Невского, подтягивая туда резервы - Лысогор

На Луганщине россияне давят на юг от Невского, подтягивая туда резервы - Лысогор

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 07:38  •  17213 просмотра

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россияне продолжают наступление к югу от Невского вблизи Тернов в Донецкой области. Находясь в обороне, украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы сточить наступательный потенциал россиян, нанося оккупантам значительные потери.

Оккупанты давят к югу от Невского, вблизи Тернов в Донецкой области. Захватчики вынуждены подтягивать туда резервы вместе со всей имеющейся линейкой вооружения и техники. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Противник давит на юг от Невского - вблизи Тернов на Донетчине. Находясь в обороне, наши военные прилагают максимальные усилия, чтобы сточить наступательный потенциал россиян. Наносят оккупантам значительные потери. Захватчики вынуждены подтягивать туда резервы вместе со всей имеющейся линейкой вооружения и техники,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что при малейшей возможности враг пользуется преимуществом в воздухе. Под огнем минометов и артиллерии оказались Невское и Белогоровка.

Дополнение

В так называемом "избиркоме ЛНР" приняли решение, согласно которому лицо может оформить голосование дома даже в день выборов - 17 марта до 12:00. До этого времени оно должно успеть подать соответствующее заявление. Его можно принести и лично, а затем, до конца дня, проголосовать дома. Так будет удобнее всем.

Также Лысогор отметил, что непогода не обошла и Северодонецк. Там, как и в других городах так называемой "лнр", наблюдаются значительные перебои с электроснабжением. Свет и без того был не у всех. А зимой, из-за пользования электроприборами, его выбивало и у счастливцев.

Сейчас в новых районах его нет во многих. Решения по ремонту ждут от оккупационных властей, еще начиная с 13 февраля.

Напомним

На оккупированной территории Луганщины идет агитация за единого кандидата, которого поддерживает страна-оккупант, ускоряется паспортизация, но если некоторые люди не поменяли паспорта, - разрешили голосовать с украинскими паспортами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
severodonetskСеверодонецк
ternyТерны
artem-lysohorАртем Лисогор
luhanskЛуганск
donetskДонецк
На Луганщині росіяни тиснуть на південь від Невського, підтягуючи туди резерви - Лисогор
In Luhansk region, Russians are pressing south of Nevske, pulling up reserves - Lysohor
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россияне продолжают наступление к югу от Невского вблизи Тернов в Донецкой области. Находясь в обороне, украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы сточить наступательный потенциал россиян, нанося оккупантам значительные потери.

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