На Луганщині чоловік ходив вулицями з прапором СРСР

Цитата

“У місті Попасна співробітники поліції під час патрулювання і забезпечення громадського порядку на території міста виявили 29-річного місцевого мешканця, який ходив вулицями з прапором СРСР”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 436-1 “Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів”.

Доповнення

Сьогодні, 9 травня в Одесі 63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а 17-річний хлопець — на Алею Слави зі свастикою.



У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.

Окрім того, в Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.