На Луганщині чоловік ходив вулицями з прапором СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У місті Попасна на Луганщині сьогодні, 9 травня правоохоронці виявили 29-річного місцевого мешканця, який ходив вулицями з прапором СРСР. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Луганської області.
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“У місті Попасна співробітники поліції під час патрулювання і забезпечення громадського порядку на території міста виявили 29-річного місцевого мешканця, який ходив вулицями з прапором СРСР”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 436-1 “Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів”.
Доповнення
Сьогодні, 9 травня в Одесі 63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а 17-річний хлопець — на Алею Слави зі свастикою.
У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.
Окрім того, в Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.