В Луганской области мужчина ходил по улицам с флагом СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В городе Попасная Луганской сегодня, 9 мая правоохранители обнаружили 29-летнего местного жителя, который ходил по улицам с флагом СССР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
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“В городе Попасная сотрудники полиции во время патрулирования и обеспечения общественного порядка на территории города обнаружили 29-летнего местного жителя, который ходил по улицам с флагом СССР”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сведения о данном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 436-1 “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов”.
Дополнение
Сегодня, 9 мая в Одессе 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.
В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы.
Кроме того, в Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.