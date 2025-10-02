На лівому березі столиці працюють сили ППО, на місто йдуть ворожі дрони - мер

У столиці сили ППО працюють по ворожих дронах, ще низка рухається у бік міста. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Ще багато дронів прямують в бік столиці. Перебувайте в укриттях!