На лівому березі столиці працюють сили ППО, на місто йдуть ворожі дрони - мер
Київ • УНН
Сили ППО працюють по ворожих дронах на лівому березі Києва. Ще багато дронів прямують у бік столиці, оголошено повітряну тривогу.
У столиці сили ППО працюють по ворожих дронах, ще низка рухається у бік міста. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Ще багато дронів прямують в бік столиці. Перебувайте в укриттях!
Раніше у Києві була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах повідомили про низку ворожих дронів у небі над Україною.