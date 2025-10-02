$41.220.08
18:06 • 10002 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 22921 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 26088 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 17578 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 20209 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 25097 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29381 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30847 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27358 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 51727 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
На левом берегу столицы работают силы ПВО, на город идут вражеские дроны - мэр

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Силы ПВО работают по вражеским дронам на левом берегу Киева. Еще много дронов направляются в сторону столицы, объявлена воздушная тревога.

На левом берегу столицы работают силы ПВО, на город идут вражеские дроны - мэр

В столице силы ПВО работают по вражеским дронам, еще ряд движется в сторону города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Еще много дронов направляются в сторону столицы. Находитесь в укрытиях! 

- сообщил Кличко.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о ряде вражеских дронов в небе над Украиной.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Киев