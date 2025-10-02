На левом берегу столицы работают силы ПВО, на город идут вражеские дроны - мэр

В столице силы ПВО работают по вражеским дронам, еще ряд движется в сторону города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Еще много дронов направляются в сторону столицы. Находитесь в укрытиях! - сообщил Кличко.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о ряде вражеских дронов в небе над Украиной.