На Київщині затримується рух поїздів: через "надзвичайну подію" у Фастівському районі сотні пасажирів евакуйовано
Київ • УНН
Потяг № 73 "Харків - Перемишль" продовжив рух після інциденту під Бояркою. Більшість з 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку, 21 пасажира доставили до Київського вокзалу.
У пресслужбі держкомпанії залізничного транспорту було опубліковано кадри, що свідчать про інцидент, який зачепив рейс потягу. Нештатну ситуацію, у яку потрапив поїзд № 73 "Харків - Перемишль", було нейтралізовано, і за даними голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського - 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку, передає УНН.
Деталі
Поїзд 73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надхвичайної ситуації під Бояркою, продовжив рух. Більшість із 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу.
О 04:15 поїзд в Києві потяг мав підхопити зазначених пасажирів - планувалося, що він продовжить рух.
Всіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками посадимо на наступні поїзди до Перемишля.
В "Укрзалізниці" з приводу рейсів оголосили наступне:
Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.
Актуальна інформація — за посиланням:
Змінені маршрути
Через Коростень курсують поїзди:
№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ №73 Харків — Перемишль №79 Дніпро — Львів №119 Дніпро — Хелм №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів №24 Хелм — Київ №92 Львів — Київ №52 Перемишль — Київ №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець №750 Ужгород — Київ
Через Трипілля-Дніпровське — Миронівку:
№22/104 Львів — Харків, Краматорськ №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ №106 Одеса — Київ №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький №82/81 Ужгород — Київ №14 Солотвино — Київ №716 Перемишль — Київ №76 Кривий Ріг — Київ №140 Кам’янець-Подільський — Київ №139 Київ — Кам’янець-Подільський №143/141 Суми, Чернігів — Рахів №21/103 Харків, Краматорськ — Львів №113 Харків — Львів №755 Київ — Луцьк №753 Кривий Ріг — Київ №265 Київ — Одеса №117 Київ — Жмеринка №715 Київ — Перемишль.
Нагадаємо
Через інцидент з пошкодженням інфраструктури у Фастівському районі, організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва.
Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.