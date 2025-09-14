$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 31139 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 67608 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 68825 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 57535 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 68266 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 38804 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 67168 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 64071 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38850 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37940 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
На Київщині затримується рух поїздів: через "надзвичайну подію" у Фастівському районі сотні пасажирів евакуйовано

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Потяг № 73 "Харків - Перемишль" продовжив рух після інциденту під Бояркою. Більшість з 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку, 21 пасажира доставили до Київського вокзалу.

На Київщині затримується рух поїздів: через "надзвичайну подію" у Фастівському районі сотні пасажирів евакуйовано

У пресслужбі держкомпанії залізничного транспорту було опубліковано кадри, що свідчать про інцидент, який зачепив рейс потягу. Нештатну ситуацію, у яку потрапив поїзд № 73 "Харків - Перемишль", було нейтралізовано, і за даними голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського - 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку, передає УНН.

Деталі

Поїзд 73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надхвичайної ситуації під Бояркою, продовжив рух. Більшість із 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу. 

- повідомляв Перцовський

О 04:15 поїзд в Києві потяг мав підхопити зазначених пасажирів - планувалося, що він продовжить рух. 

Всіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками посадимо на наступні поїзди до Перемишля.

- обіцяв Перцовський.

В "Укрзалізниці" з приводу рейсів оголосили наступне:

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

Актуальна інформація — за посиланням

Змінені маршрути

Через Коростень курсують поїзди:

№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ №73 Харків — Перемишль №79 Дніпро — Львів №119 Дніпро — Хелм №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів №24 Хелм — Київ №92 Львів — Київ №52 Перемишль — Київ №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець №750 Ужгород — Київ 

Через Трипілля-Дніпровське — Миронівку:

№22/104 Львів — Харків, Краматорськ №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ №106 Одеса — Київ №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький №82/81 Ужгород — Київ №14 Солотвино — Київ №716 Перемишль — Київ №76 Кривий Ріг — Київ №140 Кам’янець-Подільський — Київ №139 Київ — Кам’янець-Подільський №143/141 Суми, Чернігів — Рахів №21/103 Харків, Краматорськ — Львів №113 Харків — Львів №755 Київ — Луцьк №753 Кривий Ріг — Київ №265 Київ — Одеса №117 Київ — Жмеринка №715 Київ — Перемишль.

Нагадаємо

Через інцидент з пошкодженням інфраструктури у Фастівському районі, організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва.

Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.

Ігор Тележніков

СуспільствоПодії
Київська область
Українська залізниця
Київ
Харків