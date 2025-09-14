$41.310.00
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
публикации
Эксклюзивы
На Киевщине задерживается движение поездов: из-за "чрезвычайного происшествия" в Фастовском районе сотни пассажиров эвакуированы

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Поезд № 73 "Харьков - Перемышль" продолжил движение после инцидента под Бояркой. Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку, 21 пассажир доставлен на Киевский вокзал.

На Киевщине задерживается движение поездов: из-за "чрезвычайного происшествия" в Фастовском районе сотни пассажиров эвакуированы

В пресс-службе госкомпании железнодорожного транспорта были опубликованы кадры, свидетельствующие об инциденте, затронувшем рейс поезда. Нештатная ситуация, в которую попал поезд № 73 "Харьков - Перемышль", была нейтрализована, и по данным главы правления АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского - 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку, передает УНН.

Детали

Поезд 73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой, продолжил движение. Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажир) подвезли к Киевскому вокзалу.

- сообщал Перцовский

В 04:15 поезд в Киеве должен был подхватить указанных пассажиров - планировалось, что он продолжит движение.

Всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадим на следующие поезда до Перемышля.

- обещал Перцовский.

В "Укрзалізниці" по поводу рейсов объявили следующее:

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.

Актуальная информация — по ссылке

Измененные маршруты

Через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск №73 Харьков — Перемышль №79 Днепр — Львов №119 Днепр — Хелм №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов №24 Хелм — Киев №92 Львов — Киев №52 Перемышль — Киев №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец №750 Ужгород — Киев 

Через Триполье-Днепровское — Мироновку:

№22/104 Львов — Харьков, Краматорск №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев №106 Одесса — Киев №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий №82/81 Ужгород — Киев №14 Солотвино — Киев №716 Перемышль — Киев №76 Кривой Рог — Киев №140 Каменец-Подольский — Киев №139 Киев — Каменец-Подольский №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов №21/103 Харьков, Краматорск — Львов №113 Харьков — Львов №755 Киев — Луцк №753 Кривой Рог — Киев №265 Киев — Одесса №117 Киев — Жмеринка №715 Киев — Перемышль.

Напомним

Из-за инцидента с повреждением инфраструктуры в Фастовском районе, организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев.

Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы.

Игорь Тележников

ОбществоПроисшествия
Киевская область
Украинская железная дорога
Киев
Харьков