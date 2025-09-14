На Киевщине задерживается движение поездов: из-за "чрезвычайного происшествия" в Фастовском районе сотни пассажиров эвакуированы
Киев • УНН
Поезд № 73 "Харьков - Перемышль" продолжил движение после инцидента под Бояркой. Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку, 21 пассажир доставлен на Киевский вокзал.
В пресс-службе госкомпании железнодорожного транспорта были опубликованы кадры, свидетельствующие об инциденте, затронувшем рейс поезда. Нештатная ситуация, в которую попал поезд № 73 "Харьков - Перемышль", была нейтрализована, и по данным главы правления АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского - 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку, передает УНН.
Детали
Поезд 73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой, продолжил движение. Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажир) подвезли к Киевскому вокзалу.
В 04:15 поезд в Киеве должен был подхватить указанных пассажиров - планировалось, что он продолжит движение.
Всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадим на следующие поезда до Перемышля.
В "Укрзалізниці" по поводу рейсов объявили следующее:
В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.
Актуальная информация — по ссылке:
Измененные маршруты
Через Коростень курсируют поезда:
№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск №73 Харьков — Перемышль №79 Днепр — Львов №119 Днепр — Хелм №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов №24 Хелм — Киев №92 Львов — Киев №52 Перемышль — Киев №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец №750 Ужгород — Киев
Через Триполье-Днепровское — Мироновку:
№22/104 Львов — Харьков, Краматорск №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев №106 Одесса — Киев №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий №82/81 Ужгород — Киев №14 Солотвино — Киев №716 Перемышль — Киев №76 Кривой Рог — Киев №140 Каменец-Подольский — Киев №139 Киев — Каменец-Подольский №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов №21/103 Харьков, Краматорск — Львов №113 Харьков — Львов №755 Киев — Луцк №753 Кривой Рог — Киев №265 Киев — Одесса №117 Киев — Жмеринка №715 Киев — Перемышль.
Напомним
Из-за инцидента с повреждением инфраструктуры в Фастовском районе, организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев.
Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы.