На Киевщине задерживается движение поездов: из-за "чрезвычайного происшествия" в Фастовском районе сотни пассажиров эвакуированы

В пресс-службе госкомпании железнодорожного транспорта были опубликованы кадры, свидетельствующие об инциденте, затронувшем рейс поезда. Нештатная ситуация, в которую попал поезд № 73 "Харьков - Перемышль", была нейтрализована, и по данным главы правления АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского - 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку, передает УНН.

Поезд 73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой, продолжил движение. Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажир) подвезли к Киевскому вокзалу.

В 04:15 поезд в Киеве должен был подхватить указанных пассажиров - планировалось, что он продолжит движение.

Всех пассажиров, кто вернулся домой, по их же билетам посадим на следующие поезда до Перемышля.

В "Укрзалізниці" по поводу рейсов объявили следующее:

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.