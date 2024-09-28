На Київщині з водойми вилучили тіло потопельниці
Київ • УНН
У селі Горошків Тетіївської громади рятувальники ДСНС дістали з місцевого ставка тіло загиблої жінки. Інцидент стався 27 вересня, тіло було виявлено на поверхні води.
Рятувальники ДСНС вилучили з водойми в селі Горошків на Київщині тіло потопельниці. Про це повідомляє ДСНС Київської області, передає УНН.
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"27 вересня о 13:46 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківщини надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку тоне жінка, в селі Горошків, Тетіївської громади. По прибуттю, було встановлено, що на поверхні води перебуває тіло людини. За допомогою надувного човна та мотузки рятувальники дістали загиблу на берег для проведення подальших слідчих дій працівниками поліції", - повідомили в ДСНС.
Також в ДСНС наголосили, що під час перебування поблизу водойм необхідно дотримуватися правил безпеки.
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