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П'ятеро дітей підірвалися на боєприпасі в окупованому Маріуполі

П'ятеро дітей підірвалися на боєприпасі в окупованому Маріуполі

Київ • УНН

 • 15233 перегляди

У Лівобережному районі Маріуполя п'ятеро дітей постраждали від вибуху боєприпасу. Троє з них у важкому стані. Окупанти не провели розмінування території за два роки окупації.

У тимчасово окупованому Маріупоі  п'ятеро дітей постраждали від вибуху боєприпасу. Троє з них у важкому стані, повідомили у Маріупольській міській раді, передає УНН

Деталі

Трагічна подія сталася у Лівобережному районі міста. Зазначається, що про це повідомив ватажок так званої "днр" пушилін.

Від вибуху постраждали три дівчинки 10 та 13 років і два хлопчики 10 та 14 років. Три дитини перебувають у важкому стані. Двоє – у середньому ступені тяжкості

- вказали у міськраді. 

 В міськраді вказали, що в окупованому місті вже неодноразово підривалися на вибухонебезпечних пристроях. Їх знаходять на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. Особливо гостра ситуація саме в Лівобережному районі міста. Його росіяни особливо щільно обстрілювали, а ось провести розмінування загарбники за понад два роки окупації так і не спромоглися.

У школах окупованого Маріуполя планують виготовляти безпілотники для “сво” - Спротив26.09.24, 15:44 • 15183 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
mariupolМаріуполь

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