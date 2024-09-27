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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пятеро детей подорвались на боеприпасе в оккупированном Мариуполе

Пятеро детей подорвались на боеприпасе в оккупированном Мариуполе

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 06:57  •  5137 просмотра

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В Левобережном районе Мариуполя пятеро детей пострадали от взрыва боеприпаса. Трое из них в тяжелом состоянии. Оккупанты не провели разминирование территории за два года оккупации.

Во временно оккупированном Мариуполе пятеро детей пострадали от взрыва боеприпаса. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в Мариупольском городском совете, передает УНН

Детали

Трагическое событие произошло в Левобережном районе города. Отмечается, что об этом сообщил главарь так называемой "днр" пушилин.

От взрыва пострадали три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Двое - в средней степени тяжести

- указали в горсовете. 

 В горсовете указали, что в оккупированном городе уже неоднократно подрывались на взрывоопасных устройствах. Их находят на детских площадках, во дворах, на пляжах и даже в поврежденных квартирах. Особенно острая ситуация именно в Левобережном районе города. Его россияне особенно плотно обстреливали, а вот провести разминирование захватчики за более чем два года оккупации так и не удосужились.

В школах оккупированного Мариуполя планируют изготавливать беспилотники для "сво" - Сопротивление26 сентября 2024, 12:44 • 13302 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
mariupolМариуполь