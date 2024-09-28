На Киевщине из водоема изъяли тело утопленницы

Спасатели ГСЧС изъяли из водоема в селе Горошков Киевской области тело утопленницы. Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, передает УНН.

Детали

"27 сентября в 13:46 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковщины поступило сообщение о том, что на местном пруду тонет женщина, в селе Горошков, Тетиевской общины. По прибытию, было установлено, что на поверхности воды находится тело человека. С помощью надувной лодки и веревки спасатели достали погибшую на берег для проведения дальнейших следственных действий работниками полиции", - сообщили в ГСЧС.

Также в ГСЧС отметили, что во время пребывания вблизи водоемов необходимо соблюдать правила безопасности.

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