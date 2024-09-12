На Київщині вибухотехнікам передали автомобіль підвищеної прохідності
Київ • УНН
У Броварах передали автомобіль підвищеної прохідності вибухотехнічній лабораторії Київського НДЕКЦ. Транспорт спеціально облаштований для проведення експериментальних вибухів на віддалених полігонах.
У Броварах Київської області, в рамках однієї з місцевих програм, фахівцям вибухотехнічної лабораторії Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру передали автомобіль підвищеної прохідності. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.
За словами мера, автотранспортний засіб облаштований повністю під потреби даного підрозділу за їх попереднім замовленням.
"В ході проведення експертиз проводять експериментальні вибухи. Полігони, де проводяться дані дії знаходяться поза межами населених пунктів, іноді доводиться пересуватися по бездоріжжю, де звичайна машина просто не пройде.
Саме тому відповідно до звернення було виконано спецзамовлення по автомобілю підвищеної прохідності з урахуванням усіх потреб криміналістів", - написав Ігор Сапожко.
Контроль за комунальниками, діалог з бізнесом: мер Броварів про проблеми громади та непрості рішення (відео)09.09.24, 15:04 • 136229 переглядiв