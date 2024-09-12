На Киевщине взрывотехникам передали автомобиль повышенной проходимости

В Броварах Киевской области, в рамках одной из местных программ, специалистам взрывотехнической лаборатории Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра передали автомобиль повышенной проходимости. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

По словам мэра, автотранспортное средство обустроено полностью под нужды данного подразделения по их предварительному заказу.

"В ходе проведения экспертиз проводят экспериментальные взрывы. Полигоны, где проводятся данные действия находятся за пределами населенных пунктов, иногда приходится передвигаться по бездорожью, где обычная машина просто не пройдет.

Именно поэтому в соответствии с обращением был выполнен спецзаказ по автомобилю повышенной проходимости с учетом всех потребностей криминалистов", - написал Игорь Сапожко.

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