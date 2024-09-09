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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 12:04  •  37321 просмотра

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Игорь Сапожко рассказал о готовности города к отопительному сезону, помощь переселенцам и сотрудничество с предпринимателями. Мэр отметил важность поддержки бизнеса для наполнения бюджета и развития общества.

Утренний объезд территории громады, контроль за работой коммунальных служб и выполнением работ на различных объектах, совещания в городском совете по оперативному решению важнейших вопросов жизнедеятельности города, общение с представителями бизнеса - именно так обычно выглядит обычный рабочий день городского головы Броваров Игоря Сапожко, один из которых вместе с ним провели журналисты УНН. И во время общения с мэром узнали, как город продолжает подготовку к зиме, насколько изменилась жизнь населенных пунктов, которые после админреформы присоединились к Броварской громаде, чем город помогает вынужденным переселенцам, и почему важно на местах стимулировать и поддерживать развитие бизнеса.

Во время утреннего объезда Игорь Сапожко замечает, что на одной из улиц мусор вывезли несвоевременно. Итак, по его словам, будут вопросы к руководителям, которые отвечают за это направление.

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Такой акцент со стороны Игоря Сапожко именно на работе коммунальных служб является абсолютно не случайным. В первые недели войны, когда российские оккупанты не оставляли надежды прорваться в Бровары, именно слаженная работа коммунальщиков и других служб города стала доказательством того, что в городе есть власть и власть эта - украинская.

- 24 февраля 2002 года где-то в половине шестого утра мы с частью руководителей уже были на работе. Откровенно скажу, что в первые минуты были растерянность, непонимание, что делать дальше. Помню, что мы утром стояли на лестничных клетках у входа в городской совет, и ракеты были везде. Звуки взрывов, попадания ракет.

Коммуникация с военными была еще до начала полномасштабного вторжения, ведь у нас здесь размещалась военная часть, поэтому уже где-то примерно мы понимали, что могут быть определенные проблемы. Постоянно на связи были с Киевской военной администрацией, поэтому еще надо было готовиться к обороне. Коммуникация с ГСЧС, полицией. Мы начали организовывать работу добровольных формирований, помогать военным. Мы понимали, что наступление происходит из Чернигова, и одним из первых таких крупных городов в Киевской области, куда рвется враг, будут Бровары. Были встречи, совещания, все это организационно обсуждали. Потом начались эвакуационные коридоры из Броварского района. Мы все организовывали.

Но самое главное, что произошло в эти первые дни - это сплоченность населения громады.

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Вспоминаю 9 марта 2022 года - в четырех километрах от Броваров разбивают танковую колонну россиян, а в городе в это время коммунальщики убирают снег на улицах. И люди, которые оставались в городе, они были уверены, если коммунальные службы работают, значит все хорошо. Все на месте, никакой паники.

Еще был такой случай - у нас был разрыв акустической бомбы и где-то поврежден был водопровод. При этом, продолжается обстрел из артиллерии, "Градов". Звонит ко мне жительница на мобильный телефон и говорит: "У нас на Торгмаше (микрорайон Броваров - ред.) воды нет, что же вы за мэр, что не можете организовать подачу воды?". Поэтому это действительно было такое вдохновение у людей, что все же нормально. Все работает, все функционирует.

- По поводу того, что все должно функционировать. В последнее время враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины. Жители Броварской громады тоже оставались без света. У вас с осени 2022 года для многоквартирных домов действует программа частичных компенсаций за приобретение независимых источников энергоснабжения. Насколько активно люди приобщаются к этой программе, чтобы не испытывать дискомфорта во время отключений света?

- Программа есть, она действует. Тот, кто хотел, к ней присоединился. У нас в основном многоквартирные жилые дома, еще и с высокими этажами. Даже когда в квартире нет света, но работает у тебя вода. Ты выходишь, садишься в лифт, спускаешься с 20-го этажа.

Есть одно ОСМД - они просчитали, что им надо изменить мощность повышающего насоса, а для этого надо установить накопительные батареи. В случае полного отключения света шесть-семь часов этот насос будет полностью обеспечивать весь жилой дом теплом и водой.

Яркий положительный пример этой программы - есть у нас один микрорайон, так там во время отключения света, после августовского ракетного удара по Украине, от генератора работали канализационно-насосная система, лифты, и даже кран на строительной площадке.

Главное, это инициатива руководителей ОСМД и управляющих организаций, которые в принципе должны обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства, который является распорядителем средств для реализации этой программы, о возможности софинансирования.

Конечно, хотелось бы больше такой инициативы, потому что к нам тогда будет меньше жалоб. Вот, например, отключили свет, лифт остановился, люди в нем ехали, их надо вызволять - вызывается аварийная служба. А так человек понимает, что сейчас включается другой источник питания, и буквально через несколько секунд лифт снова поедет.

- Относительно подготовки города, в целом, к отопительному сезону - времени осталось немного, что еще осталось сделать, и как бы вы оценили степень готовности?

- Если откровенно, то подготовкой к отопительному сезону, я недоволен. Осталось еще очень много работы, которую нужно сделать, реализовать все те планы, которые мы перед собой поставили.

Если раньше мы говорили об обеспечении работы котельных, то кроме них есть еще и центральные тепловые пункты, которые работают от электроэнергии. Сейчас поставлена задача нашему коммунальному предприятию, чтобы максимально все эти пункты также были подключены к другим источникам питания: или это генератор, или солнечные батареи. Мы не можем говорить, что мы на 100% будем готовы к отопительному сезону, потому что все предусмотреть во время военных действий практически невозможно. Но мы сегодня говорим о когенерационных установках на четыре котельные. Соответствующий договор мы подписали с USAID (Агентство США по международному развитию - ред.) и Киевской областной военной администрацией. Эти установки позволят этим котельным полностью обеспечивать себя электроэнергией. Соответственно, это даст возможность высвободить определенное количество генераторов, которые мы сможем использовать в других организациях.

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- От подготовки к зиме давайте перейдем к подготовке учебного года, который уже начался. В Броварской громаде за парты сели почти 18 тысяч школьников, из которых более 1,5 тысячи - первоклассники. Смогут ли дети лично посещать школу?

- Максимальное обучение будет офлайн. Онлайн возможен, если ребенок находится, например, за границей или на больничном. Это будут сводные классы, где отдельно будут проводиться уроки.

Мы максимально подготовили укрытия, максимально подготовили учебные заведения для того, чтобы дети учились офлайн. И это была главная задача. Дополнительное внимание мы уделяем тому, чтобы дети-переселенцы именно офлайн учились в школах нашей громады, чтобы быстрее адаптироваться. Для нас все дети Украины, они для нас родные.

- Вы упомянули о детях-переселенцах. Сейчас в Броварах зарегистрировано около 21 тысячи внутренне перемещенных лиц. Как власть Броваров способствует их интеграции в общество. Какие у них возникают проблемы, как вы помогаете в их решении?

- Так, 21 тысяча человек находится на учете внутренне перемещенных лиц. У нас действует городок для них, где могут проживать 360 человек.

Понятно, что каждый или ищет возможность снимать жилье, или живет у знакомых, родственников, ищет себе здесь работу. И достаточно много людей уже устроилось, в том числе и в наши коммунальные учреждения, в медицину, в сферу обслуживания и тому подобное. И они уже здесь максимально адаптировались. И приятно, когда ты идешь по улице, встречаешь людей, а они говорят, что два года назад переехали из Бахмута, нашли возможность реализовать себя, и теперь Броварская громада для них почти родная.

Относительно помощи с работой - у нас в Центре занятости, если просмотреть на сегодняшний день, это 230 вакансий и 80 человек, которые стоят на учете. То есть это практически три вакансии на одного человека. Вопрос с вакансиями нет. Главное желание. Те, кто хотят найти работу - для них это непроблематично.

- От переселенцев давайте вернемся к людям, жизнь которых с 2020 года тоже неразрывно связана с Броварами. Речь идет о жителях населенных пунктов Княжичи, Требухов и Победитель, которые после административной реформы вошли в состав Броварской городской общины.

- Откровенно, тогда мы столкнулись с большим количеством проблемных вопросов. В Требухове три года подряд не могли принять бюджет, село не развивалось. Проблемы накапливались годами, их нужно было решать.

Первый год, когда уже действовала наша объединенная громада, зимой мне звонит начальник управления образования и говорит, что в Княжичах 13 градусов в школе, и мы должны закрыть заведение. Это для меня вообще был нонсенс. Мы начали разбираться. Действительно, находилась рядом с сельским советом котельная, которой не хватало мощности. Мы вынуждены были в этот короткий период времени все это переоборудовать, поставить котельную, и все работает.

Это совсем уже другие общины. У нас там есть старосты, которые выражают мнение людей, к которому мы прислушиваемся, а также вносим свои предложения по развитию этих населенных пунктов. Например, у нас в Требухове и в Княжичах, кроме первичного звена медицины, мы не расформировали неотложную скорую помощь - у нас постоянно два автомобиля закреплены. Люди понимают, что неотложная помощь рядом, можно вызвать, довезти человека до больницы.

У нас такого нет, что город живет своей жизнью, а о трех селах, которые к нему присоединили, забыл. Это однозначно члены единой общины, члены единой семьи и я считаю, что мы должны развиваться совместно.

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- О единстве общества. На всю Украину прогремела история с инициативой некоторых депутатов Верховной Рады переименовать Бровары и Бровари. Жители города выступили против этого, было обращение от городского совета к парламенту с просьбой не выносить этот вопрос на рассмотрение. Есть выводы нескольких научных учреждений Национальной академии наук Украины о нецелесообразности переименования. Можно ли считать победой общины то, что сейчас эта история затихла?

- Вы знаете, если бы переименование города Бровары было последней проблемой в нашей стране, мы могли бы о ней достаточно долго дискутировать и говорить о том, что там нужно, не нужно, как нужно осуществить и все остальное. Я считаю, что есть государственные институты (Институт истории Украины НАН, Институт украинского языка НАН, Институт казачества НАН - ред.), которые сделали свои выводы. Это не желание народного депутата или городского головы, или гражданина, который обратился по переименованию. Есть государственные институты, которые изучили и отметили, что на основании картографии, исторических источников есть город Бровары. Каждый народный избранник, который, в принципе, изучит документы, поймет о том, что община 100% уверена в том, что государственные институты дали правильные выводы.

- Возвращаясь к жизнедеятельности города. Для того, чтобы поддерживать коммунальную сферу, должным образом готовиться к отопительному сезону, ремонтировать школы и детские сады и решать многие другие насущные вопросы нужны средства. Как в таких непростых условиях вам удается обеспечивать наполнение бюджета громады?

- Бизнес платит налоги. Если бизнес доволен, город получает достаточное количество денег. Наша главная задача не мешать, а помогать и поддерживать. 55% бюджета состоит из налога на доходы физических лиц. И здесь самое главное, чтобы не было теневого бизнеса. Мне очень приятно, что город Бровары имеет малый и средний бизнес. Мы говорим и о производстве, и о сфере услуг, и так далее. У нас достаточно давно уже в городе создан Совет директоров предприятий. Мне приятно работать с нашими руководителями, которые всегда с пониманием относятся к той или иной ситуации. И понимают о том, что от количества налогов, которые они платят, зависят и условия проживания их же работников в нашей громаде. Мы говорим о том, что если будут налоги, будут делаться какие-то работы. Это замкнутый цикл, который должен работать в любой громаде. Мы говорим о том, что задача бизнеса - это честно и открыто работать в белую, а наша задача - организовать, чтобы эти работники, которые непосредственно работают на наших предприятиях, чувствовали непосредственно, что те налоги, которые они платят, направляются для нашего развития громады..

Чтобы убедиться в правоте Игоря Сапожко, журналисты УНН вместе с ним посетили два предприятия, которые можно назвать визитками не только Броваров, но и всей Украины.

В частности, компания "Политехносервис" занимается производством троллейбусов, разрабатывает новейшие электронные системы управления городским транспортом.

Как рассказал один из соучредителей компании Юрий Бомбаньйоров, они также могут изготавливать электробусы, тяговые трамвайные приводы. Есть среди разработок предприятия и трамвайные вагоны с низким полом и полностью поворотными тележками.

Соучредитель компании отмечает, что условия для работы в Броварах намного лучше, чем в Киеве. Это связано с платой за землю, другими коммунальными платежами, влиянием местной власти на различные процессы, позитивным отношением со стороны жителей - все это создает комфортные условия для отечественного производителя.

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Еще один отечественный производитель, который представляет Бровары, это компания "ТДС Укрспецтехника". Она специализируется на производстве, в частности, мини- и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, автогрейдеров и тому подобное.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, компания сумела удержать свои позиции на украинском рынке, и планирует полноценно выходить на рынок Евросоюза. Ведь продукция этой компании ничем не уступает западным аналогам, и, при этом, стоит вдвое дешевле.

Руководитель "ТДС Укрспецтехника" Олег Дедов положительно оценивает деятельность, созданного в Броварах Совета директоров предприятий, ведь он дает возможность напрямую обсудить с мэром проблемы, которые возникают и бизнеса. По его словам, Бровары - это едва ли не единственный город в Украине, где по инициативе городских властей создан такой Совет.

По словам Игоря Сапожко, то что в Броварах власть годами поддерживала предпринимателей дает важный и ощутимый результат именно сейчас.

- Мы максимально, как орган местного самоуправления, способствовали развитию малого и среднего бизнеса в нашей громаде, что в принципе дает стабильную ситуацию, поступления в местный бюджет. Сегодня у нас много производств, которые производят свою продукцию, продавая не только по всей в Украине, но и за рубежом.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

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Экономика

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

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НБУ опровергает слухи о лимитах по картам, равных доходу

НБУ опровергает слухи о лимитах по картам, равных доходу

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Нацбанк внес изменения в валютные ограничения: какие направления подвергнутся модификациям

Нацбанк внес изменения в валютные ограничения: какие направления подвергнутся модификациям

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В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

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Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

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Киев

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

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В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

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В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

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В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

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В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

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