У Миронівській громаді на Київщині відкрили ветеранський центр "Ветеран PRO" - простір підтримки та розвитку для військових, які повертаються до мирного життя, передає УНН.

Деталі

Проєкт реалізували на базі Миронівського центру надання соціальних послуг за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Миронівської міської ради та Благодійного фонду "МХП-Громаді".

"Цей простір стане яскравим центром громади. І це те, до чого ми прямуємо. Те, в чому ми беремо участь, як міністерство, те, за що я вдячна голові обласної військової адміністрації, обласної ради, місцевому самоврядуванню, нашим партнерам, які спонсорують і роблять можливим будівництво таких ветеранських просторів", - зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Ідея створення центру з’явилася під час участі команди Миронівської громади у проєкті "Школа лідерів громад", який реалізує благодійний фонд "МХП-Громаді" разом із компанією МХП та Маріупольським державним університетом. Учасники навчалися проєктного менеджменту, фандрейзингу та соціальному підприємництву, отримавши грант у 1 мільйон гривень на реалізацію власної ініціативи.

"Команда "МХП", ви – друзі, ви – партнери, ви – наші стратегічні партнери, рідні люди, яким ми безумовно вдячні. Величезна подяка вам, величезна подяка Збройним силам України. Слава Україні", - сказав перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.

У новому Центрі ветерани зможуть отримати психологічну та правову допомогу. Там вони будуть навчатися, спілкуватися і проводити дозвілля. Крім того, на базі Центру планують проводити тренінги, організувати групи самодопомоги, консультації фахівців і тематичні події для захисників.

"Сьогодні відкриваємо центр, який стане місцем підтримки, розвитку та відновлення для наших захисників. Це не лише про фізичну реабілітацію, а й про соціальну адаптацію, ментальне здоров’я та навчання. Ми розуміємо, наскільки важливо створювати умови для повернення ветеранів у громади, тому в межах програми "МХП Поруч" втілюємо ініціативи, які допомагають не просто повернутися до цивільного життя - вони відкривають шлях до самореалізації, нових можливостей і взаємної підтримки. І ключем до цього є співпраця бізнесу, влади та громади", - пояснив директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

"Взагалі Благодійний фонд "МХП-Громаді", а також МХП як стратегічний партнер, уже підтримав більше 250 соціальних ініціатив: 35 просторів адаптивних, де можна займатися спортом і реінтегруватися у суспільство через спорт.

А також ми допомогли відкрити 210 бізнесів, які ветерани започаткували за останній час. Ці всі соціальні ініціативи ми впроваджуємо в 13 областях присутності благодійного фонду, а також компанії МХП, і ми будемо надалі працювати разом з органами місцевого самоврядування, державними органами для того, щоб соціальна сфера ставала кращою і була більш розвинутою для наших ветеранів і захисників", - зазначив директор фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Ветеранський простір у Миронівці став черговим кроком у створенні всеукраїнської мережі підтримки ветеранів. Такі центри допомагають військовим повернутися до активного життя, реалізувати власні ініціативи та відчути, що їхній досвід і внесок - важливі для громади й країни.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" - національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша - від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів - підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.