В Киевской области открыли ветеранский центр "Ветеран PRO"

В Мироновской громаде Киевской области открыли ветеранский центр "Ветеран PRO" - пространство поддержки и развития для военных, возвращающихся к мирной жизни, передает УНН.

Детали

Проект реализовали на базе Мироновского центра предоставления социальных услуг при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины, Мироновского городского совета и Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Это пространство станет ярким центром громады. И это то, к чему мы стремимся. То, в чем мы участвуем, как министерство, то, за что я благодарна главе областной военной администрации, областного совета, местному самоуправлению, нашим партнерам, которые спонсируют и делают возможным строительство таких ветеранских пространств", - отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Идея создания центра появилась во время участия команды Мироновской общины в проекте "Школа лидеров громад", который реализует благотворительный фонд "МХП-Громаді" вместе с компанией МХП и Мариупольским государственным университетом. Участники обучались проектному менеджменту, фандрайзингу и социальному предпринимательству, получив грант в 1 миллион гривен на реализацию собственной инициативы.

"Команда "МХП", вы – друзья, вы – партнеры, вы – наши стратегические партнеры, родные люди, которым мы безусловно благодарны. Огромная благодарность вам, огромная благодарность Вооруженным силам Украины. Слава Украине", - сказал первый заместитель Мироновского городского головы Дмитрий Жукотанский.

В новом Центре ветераны смогут получить психологическую и правовую помощь. Там они будут учиться, общаться и проводить досуг. Кроме того, на базе Центра планируют проводить тренинги, организовывать группы самопомощи, консультации специалистов и тематические мероприятия для защитников.

"Сегодня открываем центр, который станет местом поддержки, развития и восстановления для наших защитников. Это не только о физической реабилитации, но и о социальной адаптации, ментальном здоровье и обучении. Мы понимаем, насколько важно создавать условия для возвращения ветеранов в громады, поэтому в рамках программы "МХП Поруч" воплощаем инициативы, которые помогают не просто вернуться к гражданской жизни - они открывают путь к самореализации, новым возможностям и взаимной поддержке. И ключом к этому является сотрудничество бизнеса, власти и общины", - пояснил директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

"Вообще Благотворительный фонд "МХП-Громаді", а также МХП как стратегический партнер, уже поддержал более 250 социальных инициатив: 35 адаптивных пространств, где можно заниматься спортом и реинтегрироваться в общество через спорт.

А также мы помогли открыть 210 бизнесов, которые ветераны начали за последнее время. Все эти социальные инициативы мы внедряем в 13 областях присутствия благотворительного фонда, а также компании МХП, и мы будем в дальнейшем работать вместе с органами местного самоуправления, государственными органами для того, чтобы социальная сфера становилась лучше и была более развитой для наших ветеранов и защитников", - отметил директор фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Ветеранское пространство в Мироновке стало очередным шагом в создании всеукраинской сети поддержки ветеранов. Такие центры помогают военным вернуться к активной жизни, реализовать собственные инициативы и почувствовать, что их опыт и вклад - важны для громады и страны.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима - от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов - поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.