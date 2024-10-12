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На Київщині сталась масштабна пожежа в ресторанному комплексі: що відомо

Київ • УНН

 • 19092 перегляди

У селищі Романків на Київщині вночі загорівся ресторанний комплекс, охопивши площу 2000 кв.м. Пожежу ліквідовано, врятовано 13 споруд, жертв немає, причина з'ясовується.

На Київщині сталась масштабна пожежа в ресторанному комплексі: що відомо

У селищі Романків Козинської територіальної громади Київської області вночі виникла пожежа на території ресторанного комплексу, загоряння охопило площу 2000 кВ.м. Обійшлось без жертв та постраждалих. Причина пожежі зʼясовується. Про це у суботу повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області, передає УНН

Деталі

Як зазначається, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 12 жовтня о 05:33. Загорілась двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 кВ. м. Була загроза поруч розташованим двом будівлям. 

Пожежу ліквідували 09:10 на площі 2000 кВ.м. Наразі рятувальники поливають дерев"яні споруди, які розташовані впритул до осередку пожежі.

До гасіння пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

Врятовано тринадцять споруд комплексу.

Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі зʼясовується.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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