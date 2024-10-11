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У центрі Києва чоловік побив інспекторку з паркування: правоохоронці відкрили провадження

Київ • УНН

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54-річний водій погрожував зламати носа інспекторці, яка зробила йому зауваження за неправильне паркування. Жінка отримала травми, а проти нападника відкрито кримінальне провадження.

У центрі Києва чоловік побив інспекторку з паркування: правоохоронці відкрили провадження

У Києві чоловік накинувся на інспекторку з паркування після її зауваження. Він погрожував їй зламати носа, жінка отримала забої ноги та плеча, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

"... розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок (ч. 2 ст. 350 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, інспекторка з паркування зробила зауваження водію, що припаркував автомобіль на вул. Пирогова з порушенням правил та попросила його перепаркувати машину.

Чоловік відмовився це робити, а коли інспекторка фіксувала номер автомобіля порушника на відео, водій накинувся на неї, погрожуючи зламати носа. Це зафікувала її бодікамера.

Як наслідок, жінка отримала забої ноги та плеча. Водій після конфлікту з місця події втік. Працівники поліції встановили особу 54-річного чоловіка та затримали його. З ним проводяться слідчі дії.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Антоніна Туманова

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