В центре Киева мужчина избил инспекторшу по парковке: правоохранители открыли производство
Киев • УНН
54-летний водитель угрожал сломать нос инспектору, которая сделала ему замечание за неправильную парковку. Женщина получила травмы, а против нападавшего открыто уголовное производство.
В Киеве мужчина набросился на инспектора по парковке после ее замечания. Он угрожал ей сломать нос, женщина получила ушибы ноги и плеча, начато расследование, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.
"... начато уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг (ч. 2 ст. 350 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По предварительной информации, инспектор по парковке сделала замечание водителю, который припарковал автомобиль на ул. Пирогова с нарушением правил и попросила его перепарковать машину.
Мужчина отказался это делать, а когда инспектор фиксировала номер автомобиля нарушителя на видео, водитель набросился на нее, угрожая сломать нос. Это зафиксировала ее бодикамера.
Как следствие, женщина получила ушибы ноги и плеча. Водитель после конфликта с места происшествия скрылся. Работники полиции установили личность 54-летнего мужчины и задержали его. С ним проводятся следственные действия.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.