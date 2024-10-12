На Киевщине произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе: что известно

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  140485 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  149454 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  139078 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  130035 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  114881 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108322 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107631 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91917 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе: что известно

На Киевщине произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе: что известно

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 07:30  •  4750 просмотра

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В поселке Романков Киевской области ночью загорелся ресторанный комплекс, охватив площадь 2000 кв.м. Пожар ликвидирован, спасены 13 сооружений, жертв нет, причина выясняется.

В поселке Романков Козинской территориальной общины Киевской области ночью возник пожар на территории ресторанного комплекса, возгорание охватило площадь 2000 кВ.м. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара выясняется. Об этом в субботу сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, передает УНН

Детали

Как отмечается, сообщение о пожаре к спасателям поступило 12 октября в 05:33. Загорелось двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 кВ. м. Была угроза рядом расположенным двум зданиям. 

Пожар ликвидировали 09:10 на площади 2000 кВ.м. Сейчас спасатели поливают деревянные "деревянные сооружения, которые расположены вплотную к очагу пожара.

К тушению пожара было привлечено 10 единиц техники и 26 человек личного состава.

Спасены тринадцать сооружений комплекса.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

В центре Киева мужчина избил инспекторшу по парковке: правоохранители открыли производство11 октября 2024, 14:52 • 10982 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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