На Киевщине произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе: что известно
Киев • УНН
В поселке Романков Киевской области ночью загорелся ресторанный комплекс, охватив площадь 2000 кв.м. Пожар ликвидирован, спасены 13 сооружений, жертв нет, причина выясняется.
В поселке Романков Козинской территориальной общины Киевской области ночью возник пожар на территории ресторанного комплекса, возгорание охватило площадь 2000 кВ.м. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара выясняется. Об этом в субботу сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.
Детали
Как отмечается, сообщение о пожаре к спасателям поступило 12 октября в 05:33. Загорелось двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 кВ. м. Была угроза рядом расположенным двум зданиям.
Пожар ликвидировали 09:10 на площади 2000 кВ.м. Сейчас спасатели поливают деревянные "деревянные сооружения, которые расположены вплотную к очагу пожара.
К тушению пожара было привлечено 10 единиц техники и 26 человек личного состава.
Спасены тринадцать сооружений комплекса.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
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