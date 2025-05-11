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На Куп’янщині досі залишаються понад 8 тисяч цивільних, попри щоденні обстріли - ОВА

Київ • УНН

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Попри щоденні обстріли, у Куп’янському районі залишається понад 8 тисяч цивільних. Влада евакуює людей з Петропавлівської громади через загострення ситуації.

На Куп’янщині досі залишаються понад 8 тисяч цивільних, попри щоденні обстріли - ОВА

Попри постійну загрозу з боку російських військ, у Куп’янському районі Харківської області досі залишається понад 8 тисяч цивільних мешканців. Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

В самому Куп'янську у нас приблизно 1800 мешканців ще залишається. Якщо ми говоримо в цілому про територію активних бойових дій вздовж річки Оскіл у нас приблизно 5700 мешканців. Ще у нас 1380 мешканців на лівому березі Куп'янського району. Це в трьох громадах: Петропавлівська, Куп'янська і Курилівська

- заявив Канашевич.

За його словами, наразі активно евакуюються люди з Петропавлівської громади, через загострення ситуації.

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Водночас загальна динаміка евакуації залишається низькою, і влада прогнозує, що з настанням тепла буде фіксуватись зворотна тенденція — люди почнуть повертатися, щоб перевірити господарства та працювати на городах.

Головне для нас те, що ми завершили примусову евакуацію в Кіндрашівській громаді. І зараз можемо говорити, що в п'яти громадах з восьми Куп'янського району дітей немає. Є певні тенденції, коли батьки з дітьми намагаються повертатися в ті населені пункти, де оголошена примусова евакуація. Ми з ними працюємо, є у нас судові позови вже і, відповідно, будемо робити все для того, щоб їх там не було

-додав Канашевич.

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