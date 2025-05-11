На Купянщине до сих пор остаются более 8 тысяч гражданских, несмотря на ежедневные обстрелы - ОВА

Несмотря на постоянную угрозу со стороны российских войск, в Купянском районе Харьковской области до сих пор остается более 8 тысяч гражданских жителей. Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В самом Купянске у нас примерно 1800 жителей еще остается. Если мы говорим в целом о территории активных боевых действий вдоль реки Оскол у нас примерно 5700 жителей. Еще у нас 1380 жителей на левом берегу Купянского района. Это в трех громадах: Петропавловская, Купянская и Куриловская

По его словам, сейчас активно эвакуируются люди из Петропавловской громады, из-за обострения ситуации.

Купянск под ударом: враг использует КАБ и FPV-дроны, ситуация напряженная

В то же время общая динамика эвакуации остается низкой, и власть прогнозирует, что с наступлением тепла будет фиксироваться обратная тенденция - люди начнут возвращаться, чтобы проверить хозяйства и работать на огородах.

Главное для нас то, что мы завершили принудительную эвакуацию в Кондрашовской громаде. И сейчас можем говорить, что в пяти громадах из восьми Купянского района детей нет. Есть определенные тенденции, когда родители с детьми пытаются возвращаться в те населенные пункты, где объявлена принудительная эвакуация. Мы с ними работаем, есть у нас судебные иски уже и, соответственно, будем делать все для того, чтобы их там не было