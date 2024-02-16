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Необхідно понад 15 мільярдів доларів: Кубраков обговорив потреби України зі спецпредставницею США Пріцкер

Необхідно понад 15 мільярдів доларів: Кубраков обговорив потреби України зі спецпредставницею США Пріцкер

Київ • УНН

 • 23752 перегляди

Віце-прем'єр-міністр Кубраков обговорив з американськими урядовцями фінансові потреби України на відбудову та посилення захисту морського експорту через посилення блокади на польському кордоні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков обговорив з американським партнерами фінансові потреби України та посилення оборони морського експорту. Про це Кубраков розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі 

Він розповів, що зустрівся зі спеціальною представницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер та обговорив третю оцінку збитків і потреб на відновлення України (RDNA3).

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У 2024 році на критичні потреби необхідно $15,3 млрд. Заморожені російські активи можуть стати важливим джерелом фінансування оборони та реконструкції 

- заявив Кубраков. 

Також за його словами, в умовах посиленої блокади на кордоні з Польщею Україна потребує посиленого захисту морської інфраструктури. 

Експортний потенціал України стає серйозним викликом економічній безпеці регіону. З подальшим блокуванням польського кордону морські та річкові коридори потребують все більшого захисту та зміцнення

- резюмував віцепрем’єр-міністр з відновлення

Нагадаємо

Польські фермери анонсували нову акцію протесту - з 20 лютого аграрії планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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