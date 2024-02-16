Необхідно понад 15 мільярдів доларів: Кубраков обговорив потреби України зі спецпредставницею США Пріцкер
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр Кубраков обговорив з американськими урядовцями фінансові потреби України на відбудову та посилення захисту морського експорту через посилення блокади на польському кордоні.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков обговорив з американським партнерами фінансові потреби України та посилення оборони морського експорту. Про це Кубраков розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
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Він розповів, що зустрівся зі спеціальною представницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер та обговорив третю оцінку збитків і потреб на відновлення України (RDNA3).
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Також за його словами, в умовах посиленої блокади на кордоні з Польщею Україна потребує посиленого захисту морської інфраструктури.
Експортний потенціал України стає серйозним викликом економічній безпеці регіону. З подальшим блокуванням польського кордону морські та річкові коридори потребують все більшого захисту та зміцнення
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