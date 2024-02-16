Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков обсудил с американским партнерами финансовые потребности Украины и усиление обороны морского экспорта. Об этом Кубраков рассказал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что встретился со специальным представителем США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил третью оценку ущерба и потребностей на восстановление Украины (RDNA3).

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В 2024 году на критические нужды необходимо $15,3 млрд. Замороженные российские активы могут стать важным источником финансирования обороны и реконструкции - заявил Кубраков.

Также по его словам, в условиях усиленной блокады на границе с Польшей Украина нуждается в усиленной защите морской инфраструктуры.

Экспортный потенциал Украины становится серьезным вызовом экономической безопасности региона. С дальнейшим блокированием польской границы морские и речные коридоры нуждаются во все большей защите и укреплении - резюмировал вице-премьер-министр по восстановлению

Напомним

Польские фермеры анонсировали новую акцию протеста - с 20 февраля аграрии планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

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