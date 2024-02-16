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Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер

Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:27  •  8720 просмотра

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Вице-премьер-министр Кубраков обсудил с американскими чиновниками финансовые потребности Украины на восстановление и усиление защиты морского экспорта из-за усиления блокады на польской границе.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков обсудил с американским партнерами финансовые потребности Украины и усиление обороны морского экспорта. Об этом Кубраков рассказал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали 

Он рассказал, что встретился со специальным представителем США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил третью оценку ущерба и потребностей на восстановление Украины (RDNA3).

Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины13 февраля 2024, 23:18 • 31401 просмотр

В 2024 году на критические нужды необходимо $15,3 млрд. Замороженные российские активы могут стать важным источником финансирования обороны и реконструкции 

- заявил Кубраков. 

Также по его словам, в условиях усиленной блокады на границе с Польшей Украина нуждается в усиленной защите морской инфраструктуры. 

Экспортный потенциал Украины становится серьезным вызовом экономической безопасности региона. С дальнейшим блокированием польской границы морские и речные коридоры нуждаются во все большей защите и укреплении

- резюмировал вице-премьер-министр по восстановлению

Напомним

Польские фермеры анонсировали новую акцию протеста - с 20 февраля аграрии планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях16 февраля 2024, 07:59 • 22329 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ЭкономикаПолитика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша
Необхідно понад 15 мільярдів доларів: Кубраков обговорив потреби України зі спецпредставницею США Пріцкер
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