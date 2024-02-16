Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Кубраков обсудил с американскими чиновниками финансовые потребности Украины на восстановление и усиление защиты морского экспорта из-за усиления блокады на польской границе.
Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков обсудил с американским партнерами финансовые потребности Украины и усиление обороны морского экспорта. Об этом Кубраков рассказал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Он рассказал, что встретился со специальным представителем США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил третью оценку ущерба и потребностей на восстановление Украины (RDNA3).
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Также по его словам, в условиях усиленной блокады на границе с Польшей Украина нуждается в усиленной защите морской инфраструктуры.
Экспортный потенциал Украины становится серьезным вызовом экономической безопасности региона. С дальнейшим блокированием польской границы морские и речные коридоры нуждаются во все большей защите и укреплении
Напомним
Польские фермеры анонсировали новую акцию протеста - с 20 февраля аграрии планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.
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