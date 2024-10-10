На кордоні з Молдовою можливі затримки в одному з пунктів пропуску: що відомо
Київ • УНН
На мосту в пункті пропуску "Могилів-Подільський – Отач" розпочинаються 10-денні ремонтні роботи. Можливі обмеження руху та затримки при перетині кордону України та Молдови.
На мосту в пункті пропуску "Могилів-Подільський – Отач" на кордоні з Молдовою розпочинаються 10-денні ремонтні роботи, можливі обмеження руху та затримки при перетині кордону, повідомили у четвер у Держмитслужбі, пише УНН.
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"На прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач", розпочинаються ремонтні роботи. Орієнтовний термін проведення – 10 діб", - ідеться у повідомленні.
Протягом цього періоду, як вказано, можливе обмеження руху транспорту через міст.
"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови", - сказано у повідомленні.
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