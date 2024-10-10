На границе с Молдовой возможны задержки в одном из пунктов пропуска: что известно
Киев • УНН
На мосту в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" начинаются 10-дневные ремонтные работы. Возможны ограничения движения и задержки при пересечении границы Украины и Молдовы.
На мосту в пункте пропуска «Могилев-Подольский - Отач» на границе с Молдовой начинаются 10-дневные ремонтные работы, возможны ограничения движения и задержки при пересечении границы, сообщили в четверг в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
«На пограничном мосту через реку Днестр, в пределах международного пункта пропуска «Могилев-Подольский - Отач», начинаются ремонтные работы. Ориентировочный срок проведения - 10 суток», - говорится в сообщении.
В течение этого периода, как указано, возможно ограничение движения транспорта через мост.
«Обращаем внимание перевозчиков и граждан на возможные задержки в пересечении границы и просим учесть эти ограничения при планировании маршрутов через границу Украины и Молдовы», - сказано в сообщении.
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