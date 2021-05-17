На конкурсі “Міс Всесвіт” учасниця з М'янми закликала світ виступити проти військової хунти

Цитата

“Наші люди щодня вмирають і розстрілюються військовими. Я хотіла б закликати всіх говорити про М’янму. Як” Міс Всесвіт “М’янма після перевороту, я висловлювалася, як могла”, — сказала вона у відеозверненні до змагань, де вона з’являлася у фіналі в готелі та казино Seminole Hard Rock у Голлівуді, штат Флорида.

Деталі

Тузар Уінт Лвін не пройшла до останнього туру конкурсу “Міс Всесвіт”, але вона виграла нагороду за найкращий національний костюм, яка базувалася на етнічному костюмі її жителів Чин з північно-західної М’янми, де в останні дні тривали бої між армія та бійці міліції проти хунти.

Дефілюючи зі своїм національним костюмом, вона підняла плакат із написом “Моліться за М’янму”.

Доповнення

Тузар Вінт Лвін є серед десятків знаменитостей М’янми, акторів, впливових соціальних мереж та людей спорту, які висловились проти державного перевороту, в результаті якого обрана лідерка Аун Сан Су Чжи була скинута та затримана.

За повідомленнями активістської групи “Асоціація сприяння політичним в’язням”, після перевороту силами безпеки було вбито щонайменше 790 людей. Зазначається, що було заарештовано понад 5000 людей, близько 4000 все ще затримані — в тому числі кілька знаменитостей.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.