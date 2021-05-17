На конкурсе “Мисс Вселенная” участница из Мьянмы призвала мир выступить против военной хунты

Цитата

“Наши люди ежедневно умирают и расстреливаются военными. Я хотела бы призвать всех говорить о Мьянму. Как „Мисс Вселенная“ Мьянма после переворота, я высказывалась, как могла ”, - сказала она в видеообращении к соревнованиям, где она появлялась в финале в отеле и казино Seminole Hard Rock в Голливуде, штат Флорида.

Детали

Тузара Уинт Лвин не прошла до последнего тура конкурса “Мисс Вселенная”, но она выиграла награду за лучший национальный костюм, которая базировалась на этнической костюме ее жителей Чин с северо-западной Мьянмы, где в последние дни шли бои между армия и бойцы милиции против хунты.

Дефелируя у своем национальном костюме, она подняла плакат с надписью “Молитесь за Мьянму”.

Дополнение

Тузара Винт Лвин среди десятков знаменитостей Мьянмы, актеров, влиятельных социальных сетей и людей спорта, которые высказались против государственного переворота, в результате которого выбрана лидер Аун Сан Су Чжи была сброшена и задержана.

По сообщениям активистской группы “Ассоциация содействия политическим заключенным”, после переворота силами безопасности были убиты не менее 790 человек. Отмечается, что были арестованы более 5000 человек, около 4000 все еще задержанные — в том числе несколько знаменитостей.

Военный переворот в Мьянме