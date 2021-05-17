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На конкурсе “Мисс Вселенная” участница из Мьянмы призвала мир выступить против военной хунты

Киев • УНН

 • 20075 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Участница конкурса “Мисс Вселенная” Мьянмы, Тузара Винт Лвин, использовала конкурс, чтобы призвать мир выступить против военной хунты, чьи силы безопасности убили сотни противников со времени захвата власти в результате государственного переворота 1 февраля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

На конкурсе “Мисс Вселенная” участница из Мьянмы призвала мир выступить против военной хунты

Цитата

“Наши люди ежедневно умирают и расстреливаются военными. Я хотела бы призвать всех говорить о Мьянму. Как „Мисс Вселенная“ Мьянма после переворота, я высказывалась, как могла ”, - сказала она в видеообращении к соревнованиям, где она появлялась в финале в отеле и казино Seminole Hard Rock в Голливуде, штат Флорида.

Детали

Тузара Уинт Лвин не прошла до последнего тура конкурса “Мисс Вселенная”, но она выиграла награду за лучший национальный костюм, которая базировалась на этнической костюме ее жителей Чин с северо-западной Мьянмы, где в последние дни шли бои между армия и бойцы милиции против хунты.

Дефелируя у своем национальном костюме, она подняла плакат с надписью “Молитесь за Мьянму”.

Дополнение

Тузара Винт Лвин среди десятков знаменитостей Мьянмы, актеров, влиятельных социальных сетей и людей спорта, которые высказались против государственного переворота, в результате которого выбрана лидер Аун Сан Су Чжи была сброшена и задержана.

По сообщениям активистской группы “Ассоциация содействия политическим заключенным”, после переворота силами безопасности были убиты не менее 790 человек. Отмечается, что были арестованы более 5000 человек, около 4000 все еще задержанные — в том числе несколько знаменитостей.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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