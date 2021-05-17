На конкурсе “Мисс Вселенная” участница из Мьянмы призвала мир выступить против военной хунты

Цитата
“Наши люди ежедневно умирают и расстреливаются военными. Я хотела бы призвать всех говорить о Мьянму. Как „Мисс Вселенная“ Мьянма после переворота, я высказывалась, как могла ”, - сказала она в видеообращении к соревнованиям, где она появлялась в финале в отеле и казино Seminole Hard Rock в Голливуде, штат Флорида.
Детали
Тузара Уинт Лвин не прошла до последнего тура конкурса “Мисс Вселенная”, но она выиграла награду за лучший национальный костюм, которая базировалась на этнической костюме ее жителей Чин с северо-западной Мьянмы, где в последние дни шли бои между армия и бойцы милиции против хунты.
Дефелируя у своем национальном костюме, она подняла плакат с надписью “Молитесь за Мьянму”.
Дополнение
Тузара Винт Лвин среди десятков знаменитостей Мьянмы, актеров, влиятельных социальных сетей и людей спорта, которые высказались против государственного переворота, в результате которого выбрана лидер Аун Сан Су Чжи была сброшена и задержана.
По сообщениям активистской группы “Ассоциация содействия политическим заключенным”, после переворота силами безопасности были убиты не менее 790 человек. Отмечается, что были арестованы более 5000 человек, около 4000 все еще задержанные — в том числе несколько знаменитостей.
Военный переворот в Мьянме
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.