Ексклюзив
13:04 • 3318 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 10069 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 12504 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 21147 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 15520 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 26929 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17184 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17787 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14859 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27307 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
На Кіровоградщині у ДТП загинули двоє неповнолітніх: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

23 вересня 2025 року в селі Кам’янече Голованівського району сталася ДТП за участю автомобіля BMW та чотирьох пішоходів. Двоє неповнолітніх, 14 та 16 років, загинули, а двоє дорослих отримали тілесні ушкодження.

На Кіровоградщині у ДТП загинули двоє неповнолітніх: відкрито провадження

У Кіровоградській області у ДТП постраждали 4 пішоходів, у тому числі загинули 2 неповнолітніх, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, аварія сталася 23 вересня о 20:15 у селі Кам’янече Голованівського району.

"На одній із вулиць сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW під керуванням водія 2001 р. н. та чотирьох пішоходів. Унаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх пішоходів: 14-річна дівчина - на місці події, а 16-річна - від отриманих травм під час транспортування до медичного закладу", - повідомили у поліції.

Двоє дорослих пішоходів, 1958 та 1983 років народження, як вказано, отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю поліцейського загинув водій скутера, травмовано дитину24.09.25, 13:37 • 1996 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Кіровоградська область