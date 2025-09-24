На Кіровоградщині у ДТП загинули двоє неповнолітніх: відкрито провадження
Київ • УНН
23 вересня 2025 року в селі Кам’янече Голованівського району сталася ДТП за участю автомобіля BMW та чотирьох пішоходів. Двоє неповнолітніх, 14 та 16 років, загинули, а двоє дорослих отримали тілесні ушкодження.
У Кіровоградській області у ДТП постраждали 4 пішоходів, у тому числі загинули 2 неповнолітніх, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, аварія сталася 23 вересня о 20:15 у селі Кам’янече Голованівського району.
"На одній із вулиць сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW під керуванням водія 2001 р. н. та чотирьох пішоходів. Унаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх пішоходів: 14-річна дівчина - на місці події, а 16-річна - від отриманих травм під час транспортування до медичного закладу", - повідомили у поліції.
Двоє дорослих пішоходів, 1958 та 1983 років народження, як вказано, отримали тілесні ушкодження.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Поліцейські встановлюють усі обставини події.
На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю поліцейського загинув водій скутера, травмовано дитину24.09.25, 13:37 • 1996 переглядiв