В Кировоградской области в ДТП погибли двое несовершеннолетних: открыто производство

23 сентября 2025 года в селе Камянече Голованевского района произошло ДТП с участием автомобиля BMW и четырех пешеходов. Двое несовершеннолетних, 14 и 16 лет, погибли, а двое взрослых получили телесные повреждения.
В Кировоградской области в ДТП пострадали 4 пешехода, в том числе погибли 2 несовершеннолетних, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.
Как сообщается, авария произошла 23 сентября в 20:15 в селе Каменече Голованевского района.
"На одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW под управлением водителя 2001 г. р. и четырех пешеходов. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пешеходов: 14-летняя девушка - на месте происшествия, а 16-летняя - от полученных травм во время транспортировки в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
Двое взрослых пешеходов, 1958 и 1983 годов рождения, как указано, получили телесные повреждения.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
