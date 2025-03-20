На Кіровоградщині кількість поранених через масовану атаку рф дронами зросла до 11
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки дронів на Кропивницький 19 березня поранено 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх. Пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру.
Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Кіровоградську область зросла до 11, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 19 березня о 22:00 російські військові розпочали масовану атаку по місту Кропивницькому із застосуванням понад двадцяти ударних безпілотних літальних апаратів. Атака тривала понад 2 години.
За попередньою інформацією, постраждало 11 людей, серед яких 4 неповнолітніх. Двоє людей у важкому стані. Пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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