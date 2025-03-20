В Кировоградской области количество раненых из-за массированной атаки рф дронами возросло до 11

Количество раненых в результате вражеской атаки на Кировоградскую область возросло до 11, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 19 марта в 22:00 российские военные начали массированную атаку по городу Кропивницкому с применением более двадцати ударных беспилотных летательных аппаратов. Атака продолжалась более 2 часов.

По предварительной информации, пострадало 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних. Два человека в тяжелом состоянии. Повреждена критическая и гражданская инфраструктура - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Удары рф по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются": Зеленский отреагировал на ночную атаку рф