В Кировоградской области количество раненых из-за массированной атаки рф дронами возросло до 11
Киев • УНН
В результате массированной атаки дронов на Кропивницкий 19 марта ранены 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних. Повреждена критическая и гражданская инфраструктура.
Количество раненых в результате вражеской атаки на Кировоградскую область возросло до 11, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 19 марта в 22:00 российские военные начали массированную атаку по городу Кропивницкому с применением более двадцати ударных беспилотных летательных аппаратов. Атака продолжалась более 2 часов.
По предварительной информации, пострадало 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних. Два человека в тяжелом состоянии. Повреждена критическая и гражданская инфраструктура
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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