На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Хмельницькій та інших західних областях України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано рух груп ударних БПЛА через Житомирську та Хмельницьку області в західному напрямку.
У Хмельницькій області чули вибухи на тлі оголошеної в регіоні повітряної тривоги, пише УНН.
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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".
У Хмельницькій та ще низці областей на заході України оголошена повітряна тривога.
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За даними Повітряних сил ЗСУ, після 9-ої години було зафіксовано, що декілька груп ударних БПЛА рухалися територією Житомирської та Хмельницької областей у західному напрямку. А згодом ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА на Рівненщині.
До цього, протягом ночі, у Рівненській області, за даними голови місцевої ОВА Олександра Коваля, "вдалося збити 7 повітряних цілей ворога". "За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - зазначив Коваль у Telegram.