На Хмельниччині через ворожу атаку є ушкодження цивільних об'єктів - ОВА

У Хмельницькій області через ворожу атаку сьогодні вранці є ушкодження цивільних об'єктів, повідомили у Хмельницькій ОВА у четвер, пише УНН.

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"Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів. Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", - повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.

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