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На Хмельниччині через ворожу атаку є ушкодження цивільних об'єктів - ОВА

На Хмельниччині через ворожу атаку є ушкодження цивільних об'єктів - ОВА

Київ • УНН

 • 34823 перегляди

За даними місцевої влади, цивільні об'єкти Хмельницької області були пошкоджені в результаті російської атаки в четвер вранці.

У Хмельницькій області через ворожу атаку сьогодні вранці є ушкодження цивільних об'єктів, повідомили у Хмельницькій ОВА у четвер, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів. Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", - повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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