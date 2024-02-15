На Хмельниччині через ворожу атаку є ушкодження цивільних об'єктів - ОВА
Київ • УНН
За даними місцевої влади, цивільні об'єкти Хмельницької області були пошкоджені в результаті російської атаки в четвер вранці.
У Хмельницькій області через ворожу атаку сьогодні вранці є ушкодження цивільних об'єктів, повідомили у Хмельницькій ОВА у четвер, пише УНН.
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"Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів. Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", - повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.
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