В Хмельницкой области из-за вражеской атаки есть повреждения гражданских объектов - ОВА

В Хмельницкой области из-за вражеской атаки сегодня утром есть повреждения гражданских объектов, сообщили в Хмельницкой ОВА в четверг, пишет УНН.

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"Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельницкой области есть повреждения гражданских объектов. Информация о пострадавших по состоянию на это время не поступала", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

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