В Хмельницкой области из-за вражеской атаки есть повреждения гражданских объектов - ОВА

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  176670 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  225924 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  235426 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  223121 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  323094 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356805 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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В Хмельницкой области из-за вражеской атаки есть повреждения гражданских объектов - ОВА

По данным местных властей, гражданские объекты Хмельницкой области были повреждены в результате российской атаки в четверг утром.

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В Хмельницкой области из-за вражеской атаки есть повреждения гражданских объектов - ОВА

Атака рф на Львов: на регион летело более 10 ракет, есть попадание в объект инфраструктуры - мэр

Мэр Львова сообщил, что во время вражеской атаки на регион было выпущено более 10 ракет, ПВО хорошо отработала, но есть попадания в объект инфраструктуры.

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Атака рф на Львов: на регион летело более 10 ракет, есть попадание в объект инфраструктуры - мэр

Еще плюс 950 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 399 090 человек личного состава и 6442 танка.

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Еще плюс 950 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Сегодня Международный день онкобольного ребенка. Сколько детей в Украине болеют раком

В Украине ежегодно около тысячи детям ставлят диагноз рак. Из общего количества больных раком детей умирают 50%.

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Сегодня Международный день онкобольного ребенка. Сколько детей в Украине болеют раком

Российская атака на Запорожье привела к ранению четырех человек - мэрия

Четыре человека были ранены, когда российские войска атаковали инфраструктуру в Запорожье, повредив многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.

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Российская атака на Запорожье привела к ранению четырех человек - мэрия

За сутки произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 83 боевых столкновения.

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За сутки произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

Армия рф утром атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области - ОВА

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

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Армия рф утром атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области - ОВА

Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение - ОВА

Склад в Миргородском районе Полтавской области в Украине подвергся вражеской атаке и загорелся в ночь на 15 февраля. Жертв и пострадавших нет.

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Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение - ОВА

Атака рф на Киев: ракеты заходили с разных направлений, все уничтожены - КГВА

Во время очередной ракетной атаки на Киев с нескольких направлений, украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты, летевшие на столицу, без жертв или повреждений.

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Атака рф на Киев: ракеты заходили с разных направлений, все уничтожены - КГВА

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 103 удара по живой силе и технике противника.

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Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб