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На Херсонщині заборонили збирати металобрухт від залишків військової техніки - ОВА

На Херсонщині заборонили збирати металобрухт від залишків військової техніки - ОВА

Київ • УНН

 • 622242 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. На Херсонщині заборонено збирати металобрухт від залишків військової техніки, крім того, що це небезпечно, є необхідність документування наслідків ворожих злочинів, наголосила Херсонська в ОВА, пише УНН

Цитата

"На Херсонщині аборонено збирати металобрухт від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо. Заборона повʼязана з необхідністю документування наслідків військової агресії та злочинів окупантів. Також нагадуємо, що збір залишків військової техніки — це небезпечно для мирних жителів. Там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні Херсонської в ОВА в Telegram.

Обмеження введене Херсонською ОВА спільно з ОУВ «Херсон» діятиме до скасування чи припинення воєнного стану та 30 днів після нього.

Доповнення

На Херсонщині російські війська 20 травня близько 4:00 вчергове обстріляли місто Берислав. "Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка.

За минулу добу по Херсонщині противник здійснив – 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів).

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