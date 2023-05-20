Армія рф під ранок вдарила по Бериславу: двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські війська рано вранці 20 травня обстріляли Берислав у Херсонській області, двоє цивільних загинули. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. "Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка", - зазначили у прокуратурі.
Також повідомляється, що внаслідок удару по Кіндійці, що біля Херсона, травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.
За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах.
Пошкоджено будинки мирних жителів, господарські споруди та автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
19 травня росіяни обстріляли Херсонську область 53 рази, випустили 311 снарядів.