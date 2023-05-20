Армия рф под утро ударила по Бериславу: двое погибших

Детали

По данным следствия, 20 мая около 4:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Берислав. "Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что в результате удара по Киндейке, что возле Херсона, травмы получил мужчина. Он госпитализирован.

По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам.

Повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

19 мая россияне обстреляли Херсонскую область 53 раза, выпустили 311 снарядов.