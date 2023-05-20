Херсонщина: росіяни обстріляли область 53 рази, випустили 311 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. росіяни обстріляли Херсонську область 53 рази, випустили по ній 311 снарядів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів)", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.