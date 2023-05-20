Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також наші воїни знищили 3 крилатих ракети “Калібр”, 18 іранських ударних БпЛА “Shahed”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі також зазначили, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.
Нагадаємо
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі повітряні цілі в небі над Києвом були знищені.