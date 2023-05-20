Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты “Калибр”, 18 иранских ударных БпЛА “Shahed”, 4 барражирующих боеприпаса “Ланцет” и 10 вражеских разведывательных БпЛА различного типа", - говорится в сообщении.
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В Генштабе также отметили, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.
Напомним
В Киевской городской военной администрации сообщили, что все воздушные цели в небе над Киевом были уничтожены.