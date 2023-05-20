Всі повітряні цілі над Києвом були знищені - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Всі повітряні цілі в небі над Києвом були знищені. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО.
Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Тому вони практично щодобово атакують Київ з повітря. Зокрема, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні. Цією ночі агресор знов здійснив масовану атаку дронами.
За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси "Shahed". Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено!", - зазначили в КМВА.
Деталі
В адміністрації додали, що внаслідок падіння уламків, в столиці зафіксовані певні пошкодження. Зокрема:
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- Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;
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- в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
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- в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;
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- в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.
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Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.
Нагадаємо
У КМВА вночі повідомляли, що внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки.