Все воздушные цели над Киевом были уничтожены - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Все воздушные цели в небе над Киевом были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО.
Кроме того, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. Поэтому они практически ежесуточно атакуют Киев с воздуха. В частности, в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги только 4 дня. Этой ночью агрессор вновь совершил массированную атаку дронами.
По предварительной информации, были применены барражирующие боеприпасы "Shahed". Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей ПВО. Ударов по Киеву не допущено!", - отметили в КГВА.
Детали
В администрации добавили, что в результате падения обломков, в столице зафиксированы определенные повреждения. В частности:
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- Днепровском р-не произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;
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- в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;
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- в Печерском р-не есть повреждения окон жилого дома;
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- в Соломенском р-не - дорожное покрытие и автотранспорт.
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Информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним
В КГВА ночью сообщали, что в результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки.