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Все воздушные цели над Киевом были уничтожены - КГВА

Киев • УНН

 • 691632 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Все воздушные цели в небе над Киевом были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО.

Кроме того, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. Поэтому они практически ежесуточно атакуют Киев с воздуха. В частности, в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги только 4 дня. Этой ночью агрессор вновь совершил массированную атаку дронами.

По предварительной информации, были применены барражирующие боеприпасы "Shahed". Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей ПВО. Ударов по Киеву не допущено!", - отметили в КГВА.

Детали

В администрации добавили, что в результате падения обломков, в столице зафиксированы определенные повреждения. В частности:

  • Днепровском р-не произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;
  • в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;
  • в Печерском р-не есть повреждения окон жилого дома;
  • в Соломенском р-не - дорожное покрытие и автотранспорт.

Информации о пострадавших пока не поступало. 

Напомним

В КГВА ночью сообщали, что в результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки.

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