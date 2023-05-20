Ворожа атака на Київ: внаслідок падіння уламків палає дах багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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"Попередня інформація. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста.
Усі потрібні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - зазначили в КМВА.
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Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив загоряння внаслідок падіння уламків у столиці.
"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - написав Кличко.
Нагадаємо
У Києві та області повідомляли про роботу ППО.