Вражеская атака на Киев: в результате падения обломков пылает крыша многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
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"Предварительная информация. Вследствие падения обломков возник пожар крыши многоэтажного здания в Днепровском районе города.
Все необходимые службы работают на месте. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - отметили в КГВА.
Детали
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил возгорание в результате падения обломков в столице.
"Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал Кличко.
Напомним
В Киеве и области сообщали о работе ПВО.