На Київщині працює ППО - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Київщині працює ППО. Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Київська область! Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО.
Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!", - зазначили в КОВА.
Доповнення
У Київській міській військовій адміністрації також повідомили про роботу ППО навколо міста.
"Повітряна тривога триває! Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав мешканців України не ігнорувати повітряну тривогу.
Наразі в кількох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Актуальну карту тривог можна переглянути тут.