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На Київщині працює ППО - КОВА

На Київщині працює ППО - КОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. На Київщині працює ППО. Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Київська область! Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО.

Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!", - зазначили в КОВА.

Доповнення

У Київській міській військовій адміністрації також повідомили про роботу ППО навколо міста.

"Повітряна тривога триває! Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав мешканців України не ігнорувати повітряну тривогу. 

Наразі в кількох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Актуальну карту тривог можна переглянути тут.

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