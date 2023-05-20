На Киевщине работает ПВО - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На Киевщине работает ПВО. Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
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"Киевская область! Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО.
Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях.
Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников!", - отметили в КОВА.
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В Киевской городской военной администрации также сообщили о работе ПВО вокруг города.
"Воздушная тревога продолжается! Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!", - подчеркнул Сергей Попко, начальник КГВА.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал жителей Украины не игнорировать воздушную тревогу.
Сейчас в нескольких областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.