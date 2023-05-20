Херсонщина: россияне обстреляли область 53 раза, выпустили 311 снарядов

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"За минувшие сутки противник совершил – 53 обстрела, выпустив 311 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов)", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание автозаправочной станции в Бериславском районе.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.