На Херсонщине запретили собирать металлолом от остатков военной техники - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На Херсонщине запрещено собирать металлолом от остатков военной техники, кроме того, что это опасно, есть необходимость документирования последствий вражеских преступлений, отметила Херсонская в ОВА, пишет УНН.
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"В Херсонской области запрещен сбор металлолома от остатков военной техники. Это касается всей уничтоженной техники, оружия, элементов ракет, боеприпасов, гильз и тому подобное. Запрет связан с необходимостью документирования последствий военной агрессии и преступлений оккупантов. Также напоминаем, что сбор остатков военной техники — это опасно для мирных жителей. Там могут оставаться взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении Херсонской в ОВА в Telegram.
Ограничение введено Херсонской ОВА совместно с ОУВ «Херсон» будет действовать до отмены или прекращения военного положения и 30 дней после него.
Дополнение
На Херсонщине российские войска 20 мая около 4:00 в очередной раз обстреляли город Берислав. "Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.
За прошедшие сутки по Херсонщине противник совершил – 53 обстрела, выпустив 311 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов).
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