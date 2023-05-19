Окупанти з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонщини – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області, пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального Штабу ЗСУ.
Деталі
За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.
Зазначається, що це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.
Окрім того, окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області, місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправлен близько 50 поранених загарбників.
Доповнення
Російські війська за 18 травня 57 разів обстріляли Херсонську область, двоє поранено.